Zaccaria nuovo presidente dei Giovani di Ance Sicilia delega transizione ecologica al messinese Castrovinci

Gianluca Zaccaria è stato nominato nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. Originario di Ragusa, Zaccaria assume il ruolo con l'obiettivo di promuovere iniziative innovative e sostenibili nel settore edile, con particolare attenzione alla transizione ecologica, delega affidatagli dal messinese Castrovinci.

Gianluca Zaccaria, esponente di Ance Ragusa, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. L’elezione è avvenuta all’unanimità e segna il passaggio di testimone con Marco Colombrita, che ha guidato l’organismo negli ultimi anni.Accanto a Zaccaria, il nuovo assetto vede. Messinatoday.it

Baby gang si sveglia e trova i carabinieri sotto casa!!????

Gianluca Zaccaria nuovo presidente dei Giovani di Ance Sicilia - PALERMO – Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. livesicilia.it

Gruppo Giovani imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente - Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. mondopalermo.it

Nuovo funzionario alla Questura di Matera: il Primo Dirigente della Polizia di Stato Ciro Cosimo Zaccaria assegnato alla Divisione Polizia Anticrimine - facebook.com facebook