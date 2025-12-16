Young mister Riccipetitoni ai saluti In pole position ora c’è Fregnani

Dopo la risoluzione consensuale del contratto, Domenico Riccipetitoni lascia il ruolo di allenatore dello Young Santarcangelo, con la collaborazione del suo vice Manuel Pignatelli. La decisione segna un cambiamento importante nella guida tecnica del club clementino, che si prepara a affrontare nuove sfide.

Domenico Riccipetitoni non è più l’allenatore dello Young Santarcangelo. Ieri il tecnico ha risolto il contratto che lo legava al club clementino, insieme al suo vice Manuel Pignatelli. Un ’divorzio’ consensuale arrivato dopo il pareggio interno di domenica scorsa al ’Valentino Mazzola’ contro il Cava Ronco che ha riportato i gialloblù in zona playout. Diciotto i punti raccolti dallo Young nell’era Riccipetitoni, fatta di 17 gare disputate. Un rendimento altalenante per la matricola gialloblù che ha lasciato tutto agli avversari in sette occasioni. Poi sei pareggi e solo quattro vittorie in tutto il girone d’andata che si è chiuso domenica scorsa con il faccia a faccia contro i forlivesi. Sport.quotidiano.net

