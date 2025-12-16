Yildiz Juve previsto un altro incontro per il rinnovo prima di Natale | il club metterà sul piatto questa proposta

È previsto un nuovo incontro tra Yildiz e la Juventus prima di Natale, con l'obiettivo di definire il rinnovo contrattuale. Il club sta preparando una proposta mirata a convincere il giocatore a prolungare il suo legame con i bianconeri, mantenendo alta l'attenzione sulla trattativa in vista delle festività.

per convincere. Il futuro di  Kenan Yildiz  alla  Juventus  si delinea con cifre importanti in vista del  nuovo round di colloqui  che si terrà prima delle  festività natalizie. La dirigenza bianconera è pronta ad accelerare le trattative con l’agente del giovane talento, il padre  Engin Yildiz, proponendo un  accordo di lungo periodo per il rinnovo del contratto. L’offerta che la  Juventus  ha preparato per assicurarsi il calciatore turco per i prossimi anni prevede un contratto della durata di  cinque stagioni. Juventusnews24.com

