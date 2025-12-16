Yildiz Juve previsto un altro incontro per il rinnovo prima di Natale | il club metterà sul piatto questa proposta

È previsto un nuovo incontro tra Yildiz e la Juventus prima di Natale, con l'obiettivo di definire il rinnovo contrattuale. Il club sta preparando una proposta mirata a convincere il giocatore a prolungare il suo legame con i bianconeri, mantenendo alta l'attenzione sulla trattativa in vista delle festività.

Yildiz Juve, previsto un altro incontro per il rinnovo prima di Natale: il club metterà sul piatto questa proposta per convincere. Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus si delinea con cifre importanti in vista del nuovo round di colloqui che si terrà prima delle festività natalizie. La dirigenza bianconera è pronta ad accelerare le trattative con l'agente del giovane talento, il padre Engin Yildiz, proponendo un accordo di lungo periodo per il rinnovo del contratto. L'offerta che la Juventus ha preparato per assicurarsi il calciatore turco per i prossimi anni prevede un contratto della durata di cinque stagioni.

Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa - La Juventus si gode la crescita costante di Kenan Yildiz, col lavoro di Luciano Spalletti che lo sta mettendo ancora più al centro della manovra. tuttomercatoweb.com

