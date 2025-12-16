Yildiz Juve che numeri per il turco! Continua la crescita del bianconero | spunta anche il dato sugli assist Distrutto un altro record!

Kenan Yildiz sta vivendo una stagione di grande crescita con la Juventus, dimostrando numeri sempre più impressionanti. Con record e statistiche in costante miglioramento, il giovane talento turco si sta affermando come protagonista nel campionato italiano, suscitando entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori.

Yildiz Juve, che numeri! Continua la crescita del turco: spunta anche quella statistica curiosa. Le ultimissime Kenan Yildiz continua a crescere a vista d’occhio e la sua evoluzione in Serie A è ormai sotto gli occhi di tutti. Non solo gol, ma anche un contributo sempre più determinante in fase di rifinitura: il talento turco . Calcionews24.com

