Gunther ha aperto Raw con una performance carica di entusiasmo, prendendo in giro i fan e John Cena. Dopo aver sconfitto il leggendario wrestler nell’ultimo match della sua carriera, l’atleta ha lasciato l’arena tra gli applausi e sorprese, lasciando il WWE Universe senza parole e creando un’onda di emozioni che continuerà a riverberare.

© Zonawrestling.net - WWE: Un Gunther euforico apre Raw, prende in giro i fan e John Cena e poi lascia l’arena

Il WWE Universe è ancora sotto shock da sabato notte, da quando Gunther è riuscito a far cedere John Cena nell’ultimo match della carriera del diciassette volte campione del mondo. Un risultato che l’austriaco aveva predetto, quasi alla Heyman, ma in cui nessuno credeva fino a sabato notte. Il Ring General era molto atteso questa notte, soprattutto dai fan presenti in arena pronti a dargli il più “caloroso” dei benvenuti a suon di fischi. Il disprezzo dello spogliatoio. Ha assaporato ogni istante Gunther questa notte, sin dalla prima nota della sua theme song il pubblico ha inveito contro di lui tra “boo”, fischi e insulti, ma l’austriaco si è alimentato di questo disprezzo e il suo sorriso è diventato sempre più largo con il passare dei minuti. Zonawrestling.net

Gunther Entrance: WWE Raw at MSG, November 17, 2025

