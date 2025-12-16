WWE | Possibile ritorno dell’Authority per risollevare le sorti dopo le contestazioni del ritiro di Cena

L’eventuale ritorno dell’Authority rappresenta una strategia per risollevare le sorti della WWE dopo le recenti contestazioni legate al ritiro di John Cena. Questa stable, composta principalmente da Triple H e Stephanie McMahon, ha storicamente esercitato un forte controllo sul panorama WWE, alleandosi con figure di spicco e eliminando le opposizioni.

Partiamo con ordine, L’Authority era una stable heel composta principalmente da due membri. Nello specifico da Triple H e Stephanie McMahon, spesso si alleava con altri wrestler o personaggi di spicco come Vince McMahon, allontanando e “schiacciando” chiunque si schierasse dalla parte opposta. La stable si sciolse nel 2016, ma si riunì un paio di volte, finché la potente coppia non si scontrò e perse in un tag team match contro Kurt Angle e Ronda Rousey a WrestleMania 34. Triple H è il “Chief Content Officer” della WWE dal 2022, guidando il team creativo della promozione. Mentre i primi anni con lui al timone hanno fatto miracoli, il 2025 non è stato altrettanto positivo per una serie di motivi. Zonawrestling.net

