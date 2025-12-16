L’identità dell’assalitore misterioso del WarGames è finalmente stata svelata. Questa settimana, Adam Pearce ha pressato Paul Heyman per ottenere la verità, ma senza successo. Tuttavia, il GM ha insistito per conoscere il colpevole entro la fine di Raw, lasciando i fan con il fiato sospeso e curiosi di scoprire chi si cela dietro questo enigma.

© Zonawrestling.net - WWE: L’assalitore misterioso del WarGames ha finalmente un volto

Anche questa settimana Adam Pearce, rivolgendosi a Paul Heyman gli ha chiesto di rivelare una volta per tutte chi era l’assalitore misterioso del WarGames, anche questa settimana Paul Heyman ha fatto orecchie da mercante negando qualsivoglia coinvolgimento, ma alla fine il GM è stato chiaro, voleva un nome entro la fine della puntata di Raw e in un certo senso è stato accontentato. Dopo settimane di dubbi, ipotesi su chi potesse celarsi dietro il passamontagna e cappuccio, questa notte finalmente l’uomo misterioso è uscito allo scoperto. La rinascita di Theory. Questa notte a Raw è tornato CM Punk e ha promesso a Rey Mysterio che ci sarebbe stato a guardargli le spalle nel main event e così ha fatto quando, durante il match tra Mr. Zonawrestling.net

I risultati di WWE Survivor Series 2025 - Consegnato agli archivi l'ultimo Premium Live Event dell'anno in casa WWE. msn.com