WWE | JD McDonagh si ferma confermato l’intervento chirurgico

JD McDonagh, membro del Judgment Day, si ferma a causa di un infortunio e ha annunciato di dover sottoporsi a un intervento chirurgico. L'atleta ha condiviso con i fan i dettagli della sua condizione, confermando la temporanea assenza dal ring. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di WWE, che attendono aggiornamenti sul suo recupero.

JD McDonagh, membro del Judgment Day è ufficialmente fuori gioco e ha voluto spiegare personalmente il motivo ai fan. La Superstar della WWE ha condiviso una storia su Instagram pubblicando una foto direttamente dall'ospedale, rivelando di essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Nell'immagine, McDonagh appare disteso su un letto con una mano ingessata, segno evidente che l'infortunio era arrivato a un punto in cui non poteva più essere ignorato: "Ho continuato ad andare avanti nonostante alcuni problemi negli ultimi mesi, ma ora è il momento di rallentare e rimettermi a posto. Non ci vorrà molto.