WWE | Gli Usos superano i New Day in un match di coppia ad alta intensità

La scorsa notte a RAW, gli Usos hanno affrontato i New Day in un match di coppia ricco di emozioni e azione. La sfida ha visto protagonisti due team di alto livello, con Grayson Waller presente a bordo ring pronto a influenzare gli eventi. Un confronto intenso che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso dall'inizio alla fine.

© Zonawrestling.net - WWE: Gli Usos superano i New Day in un match di coppia ad alta intensità La scorsa notte a RAW è andato in scena un match di coppia intenso e combattuto, che ha visto gli Usos affrontare Kofi Kingston e Xavier Woods, con Grayson Waller a bordo ring pronto a fare la differenza. Why are The Usos coming out to Jey's theme? #WWERAW pic.twitter.com2N9SMXCD49 — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) December 16, 2025 L’incontro si apre con un breve confronto verbale tra i quattro, prima che Jimmy Uso e Kofi Kingston iniziassero le danze. Dopo una fase iniziale di studio, i New Day prendono il controllo isolando Jimmy nel proprio angolo, colpendolo con una serie di calci, Splash e combinazioni rapide, sfruttando anche le distrazioni di Waller a favore. Zonawrestling.net The Usos reunite to confront AJ Styles & Dragon Lee and take out The New Day: Raw highlights La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. WWE: Importante annuncio degli Usos durante Raw - Nel corso dell'ultima puntata di Raw, gli Usos hanno fatto un importante rivelazione che cambia lo scenario dello show rosso ... spaziowrestling.it La Norvegia supera il diesel: ora più auto elettriche sulle strade, grazie a forti incentivi e politiche pionieristiche. https://auto.everyeye.it/notizie/norvegia-auto-elettriche-superano-diesel-traguardo-storico-avvenuto-846822.htmlutm_medium=Social&utm_sou - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.