WWE | Gli Usos superano i New Day in un match di coppia ad alta intensità

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte a RAW, gli Usos hanno affrontato i New Day in un match di coppia ricco di emozioni e azione. La sfida ha visto protagonisti due team di alto livello, con Grayson Waller presente a bordo ring pronto a influenzare gli eventi. Un confronto intenso che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso dall'inizio alla fine.

wwe gli usos superano i new day in un match di coppia ad alta intensit224

© Zonawrestling.net - WWE: Gli Usos superano i New Day in un match di coppia ad alta intensità

La scorsa notte a RAW  è andato in scena un match di coppia intenso e combattuto, che ha visto gli Usos  affrontare  Kofi Kingston e Xavier Woods, con  Grayson Waller  a bordo ring pronto a fare la differenza. Why are The Usos coming out to Jey's theme? #WWERAW pic.twitter.com2N9SMXCD49 — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) December 16, 2025 L’incontro si apre con un breve confronto verbale tra i quattro, prima che  Jimmy Uso e Kofi Kingston  iniziassero le danze. Dopo una fase iniziale di studio, i New Day prendono il controllo isolando Jimmy nel proprio angolo, colpendolo con una serie di calci, Splash e combinazioni rapide, sfruttando anche le distrazioni di Waller a favore. Zonawrestling.net

The Usos reunite to confront AJ Styles & Dragon Lee and take out The New Day: Raw highlights

Video The Usos reunite to confront AJ Styles & Dragon Lee and take out The New Day: Raw highlights
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

WWE: Importante annuncio degli Usos durante Raw - Nel corso dell'ultima puntata di Raw, gli Usos hanno fatto un importante rivelazione che cambia lo scenario dello show rosso ... spaziowrestling.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.