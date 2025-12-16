WRC – M-Sport con McErlean e Armstrong
M-Sport si prepara alla stagione WRC 2024 con novità importanti, affidando le proprie speranze a due piloti irlandesi, McErlean e Armstrong. Dopo un 2025 senza podi, il team britannico punta a rinvigorire la propria competitività in vista dell’imminente Rallye Monte-Carlo, la cui chiusura delle iscrizioni è prevista per questo venerdì, con un limite di 60 equipaggi ammessi.
limite che sta suscitando numerose polemiche, soprattutto in Francia.
