WOW! I supereroi siamo noi! | a Vasto un pomeriggio di emozioni sorrisi e valori condivisi

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di emozioni e sorrisi a Vasto, dove si celebra l’importanza dei valori condivisi attraverso iniziative dedicate ai bambini beneficiari del Progetto Sai. Promosso dal Consorzio Matrix, in collaborazione con il Comune e l’assessorato alle Politiche Sociali, l’evento si svolgerà domenica 21 dicembre al Mercato di Santa Chiara.

