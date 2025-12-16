World Tennis League al via domani la quarta edizione Medvedev e Svitolina i big della manifestazione

Domani prende il via la quarta edizione della World Tennis League, un evento che vede protagonisti campioni come Medvedev e Svitolina. La manifestazione segna l’inizio del nuovo anno tennistico, anticipando di qualche settimana gli Australian Open, primo grande torneo stagionale del 2026. Un evento da non perdere per gli appassionati di tennis.

© Oasport.it - World Tennis League, al via domani la quarta edizione. Medvedev e Svitolina i big della manifestazione Il grande tennis, a poche settimane dall'inizio del nuovo anno, inizia a scaldare i motori. Il 2026 proporrà il primo grande appuntamento stagionale con l'annuale edizione degli Australian Open. Si disputa da domani a sabato la quarta edizione della World Tennis League, torneo a squadre miste che si svolgerà al SM Krishna Tennis Stadium di Bengaluru, in India. Presenti all'evento anche alcuni giocatori del circuito ATP e WTA: il russo Daniil Medvedev e l'ucraina Elina Svitolina possono essere considerati i big della manifestazione. Saranno quattro le formazioni al via che si sfideranno in un round Robin al termine del quale le prime due classificate si contenderanno il titolo in finale.

