World Music Pietrarsa arriva a Ponticelli con il concerto di Natale per Napoli e gli altri Natali

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Natale della World Music Pietrarsa si svolgerà a Ponticelli, inserito nella rassegna “Napoli e altri Natali”. L'evento vedrà protagonisti Roberto Lagoa e Ivano Schiavi, offrendo un appuntamento musicale dedicato alle festività natalizie e alla valorizzazione delle tradizioni musicali internazionali.

world music pietrarsa arriva a ponticelli con il concerto di natale per napoli e gli altri natali

© 2anews.it - “World Music Pietrarsa” arriva a Ponticelli con il concerto di Natale per “Napoli e gli altri Natali”

Arriva il Concerto di Natale della World Music Pietrarsa con Roberto Lagoa e Ivano Schiavi nell’ambito della rassegna “Napoli e altri Natali”. Lunedì 22 dicembre 2025, nella Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli (NA), in Viale Decio Mure, alle ore 19,00, arriva il Concerto di Natale della World Music Pietrarsa con Roberto . 2anews.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Giuglianese

Video Giuglianese

world music pietrarsa arrivaMUSICA - "World Music Pietrarsa" a Ponticelli con il concerto di Natale per "Napoli e gli altri Natali" - Lunedì 22 dicembre 2025, nella Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli (NA), in Viale Decio Mure, alle ore 19,00, arriva il Concerto di Natale della World Music Pietrarsa con Roberto Lagoa ... napolimagazine.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.