World Music Pietrarsa arriva a Ponticelli con il concerto di Natale per Napoli e gli altri Natali

Il concerto di Natale della World Music Pietrarsa si svolgerà a Ponticelli, inserito nella rassegna “Napoli e altri Natali”. L'evento vedrà protagonisti Roberto Lagoa e Ivano Schiavi, offrendo un appuntamento musicale dedicato alle festività natalizie e alla valorizzazione delle tradizioni musicali internazionali.

Lunedì 22 dicembre 2025, nella Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli (NA), in Viale Decio Mure, alle ore 19,00, arriva il Concerto di Natale della World Music Pietrarsa con Roberto Lagoa e Ivano Schiavi nell'ambito della rassegna "Napoli e altri Natali".

