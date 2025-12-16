Wonderful Al via la stagione del Dovizi
Al via stasera, dopo un’anteprima fuori abbonamento il 29 novembre, la stagione 202526 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro per ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo con il Comune. La stagione in abbonamento si apre appunto stasera alle 21, (come per tutti gli spettacoli) con Wonderful. Quiz teatrale a punti (interrogativi) per allontanare l’ansia. Uno spettacolo di e con Massimo Bonechi e Riccardo Goretti. Martedì 13 gennaio, Giulia Trippetta è La moglie perfetta. La stagione prosegue domenica 25 gennaio: Stivalaccio Teatro presenta La Mandragola. Lanazione.it
Uomini dalle stelle. Sandokan al teatro Dovizi - La rassegna "Uomini dalle stelle" prosegue con la danza sabato 7 febbraio: in scena Pelle d’asino di Riccardo Rombi. msn.com
