wonderful al via la stagione del dovizi

Pronta a partire la stagione 2025/26 del Teatro Dovizi di Bibbiena, che apre ufficialmente oggi dopo un’anteprima fuori abbonamento il 29 novembre. Un nuovo cartellone di spettacoli promette di entusiasmare il pubblico con proposte teatrali di qualità, consolidando il ruolo del teatro come centro culturale di riferimento nella regione.

Al via stasera, dopo un’anteprima fuori abbonamento il 29 novembre, la stagione 202526 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro per ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo con il Comune. La stagione in abbonamento si apre appunto stasera alle 21, (come per tutti gli spettacoli) con Wonderful. Quiz teatrale a punti (interrogativi) per allontanare l’ansia. Uno spettacolo di e con Massimo Bonechi e Riccardo Goretti. Martedì 13 gennaio, Giulia Trippetta è La moglie perfetta. La stagione prosegue domenica 25 gennaio: Stivalaccio Teatro presenta La Mandragola. Lanazione.it

