Witor’s reinventa il Boero | tutto il gusto zero alcol
Witor’s reinventa il tradizionale Boero, offrendo un'esperienza gustativa autentica senza alcol. Un dolce che unisce il gusto classico alla leggerezza, rispondendo alle nuove esigenze di consapevolezza e benessere. La rivisitazione di un classico della tradizione dolciaria si propone come scelta moderna e equilibrata, senza rinunciare alla bontà.
Un classico della tradizione dolciaria si confronta con un presente che chiede leggerezza e consapevolezza. Witor’s porta sugli scaffali il Boero Analcolico, rileggendo una delle sue praline più note alla luce di abitudini che stanno cambiando, soprattutto tra i più giovani: zero alcol, senza arretrare di un passo sul piacere. Quando lo zero diventa scelta . Sbircialanotizia.it