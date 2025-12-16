Witor’s reinventa il Boero | tutto il gusto zero alcol

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Witor’s reinventa il tradizionale Boero, offrendo un'esperienza gustativa autentica senza alcol. Un dolce che unisce il gusto classico alla leggerezza, rispondendo alle nuove esigenze di consapevolezza e benessere. La rivisitazione di un classico della tradizione dolciaria si propone come scelta moderna e equilibrata, senza rinunciare alla bontà.

witor8217s reinventa il boero tutto il gusto zero alcol

© Sbircialanotizia.it - Witor’s reinventa il Boero: tutto il gusto, zero alcol

Un classico della tradizione dolciaria si confronta con un presente che chiede leggerezza e consapevolezza. Witor’s porta sugli scaffali il Boero Analcolico, rileggendo una delle sue praline più note alla luce di abitudini che stanno cambiando, soprattutto tra i più giovani: zero alcol, senza arretrare di un passo sul piacere. Quando lo zero diventa scelta . Sbircialanotizia.it