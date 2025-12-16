What’s Next | il nuovo servizio su Unica per l’orientamento verso la scuola secondaria NOTA

“What’s Next” è il nuovo servizio digitale disponibile su Unica, pensato per supportare studenti, genitori e insegnanti nell’orientamento verso la scuola secondaria. Annunciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota del 16 dicembre 2025, questo strumento mira a facilitare le scelte educative e a offrire informazioni aggiornate per un percorso scolastico consapevole.

Con la nota del 16 dicembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’attivazione di What’s Next, un nuovo strumento digitale a supporto dell’orientamento scolastico. L'articolo . Orizzontescuola.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. What's Next Kitchen - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.