Westbrook Racing annuncia ufficialmente la line-up per la Stagione 3 dell’UIM E1 World Championship, confermando la partecipazione di Sara Price e Lucas Ordóñez anche nel 2026. I due piloti continueranno a guidare il RaceBird del team, consolidando la loro presenza nel campionato e rafforzando la propria competitività sulla scena internazionale.

Westbrook Racing conferma la line-up piloti per la Stagione 3: Sara Price e Lucas Ordóñez tornano nel 2026

Westbrook Racing ufficializza la propria line-up per la Stagione 3 dell’UIM E1 World Championship: anche nel 2026 saranno Sara Price e Lucas Ordóñez a guidare il RaceBird del team. La nuova stagione prenderà il via a Jeddah, in Arabia Saudita, il 23 e 24 gennaio, segnando l’inizio di un campionato che si preannuncia ancora più competitivo. Dopo una stagione 2025 complessa, chiusa con il 5° posto in classifica generale, il team ha scelto di puntare su continuità, esperienza e affidabilità, confermando una coppia che ha già costruito solide basi nelle prime due stagioni della serie. Continuità come strategia per il 2026. Sport.periodicodaily.com

