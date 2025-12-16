Welcome to favelas contro Report | La trasmissione di Ranucci voleva fregarci ma ecco il video integrale
Nella puntata di Report andata in onda il 14 dicembre, Sigfrido Ranucci ha dedicato un servizio alla piattaforma di giornalismo di strada
“Welcome to favelas? Il giornalismo è tutta un’altra cosa”: parola di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che nella puntata di domenica 14 dicembre ha dedicato un ampio servizio contro la piattaforma di giornalismo di strada. «Se l’infotrash – attacca la trasmissione di Raitre- diventa un mezzo di strategia politica: chi non conosce Welcome to Favelas? Un indizio della volontà di Elon Musk di costruire una propria galassia mediatica in Europa, è stato rivelato da una pagina Instagram che ha milioni di contatti e visualizzazioni, “Welcome to favelas”. Lo scorso gennaio con un post ha infatti annunciato di aver partecipato a un incontro con emissari di Elon Musk sul tema dei media indipendenti. Secoloditalia.it
Welcome to favelas il top del degrado
Zerocalcare, Barbero e gli altri contro Passaggio al bosco, l’editore neofascista a Più Libri Più Liberi? Parla Zossolo (Welcome to favelas): “Polemichina per far parlare ... - La chiude così Massimiliano Zossolo, fondatore di Welcome to favelas e nuova firma de Il Tempo: la polemica su Passaggio al bosco, l’editore na ... mowmag.com
Welcome to Favelas, stupro a Tor Tre Teste: l'educazione "sessuo-affettiva" serve agli immigrati - Lo scorso 25 novembre, giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne, è stata diffusa la notizia della banda di ... iltempo.it
Ogni post pubblicato da Welcome to Favelas riporta in calce lo slogan “youarethemedianow”: ora tu sei il media. Hashtag che è stato lanciato da Elon Musk subito dopo la vittoria di Donald Trump per attaccare il giornalismo tradizionale e annunciare l’intenzio - facebook.com facebook
Un indizio della volontà di Musk di costruire una galassia mediatica in Europa è stato rivelato da una pagina che ha milioni di contatti, “Welcome to favelas”: ha annunciato di aver partecipato a un incontro con emissari di Musk sui media indipendenti. Domenic x.com