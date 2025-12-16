Weekend nero per il vivaio del Picchio

Un weekend difficile per il Picchio Ascoli, sconfitto 1-0 dal Catanzaro. La partita è stata decisa da un gol di Dente, con cambi e sostituzioni che hanno caratterizzato il match. Una prestazione complicata per la squadra di casa, che cerca di rialzarsi dopo questa battuta d'arresto.

© Sport.quotidiano.net - Weekend nero per il vivaio del Picchio ascoli 0 catanzaro 1: Dente, Candido (dal 30’ s.t. Mutarelli), Di Salvatore, Vischia, Di Teodoro, Mbaye, Bruni (dal 21’ s.t. D’Agostino), Casillo (dal 21’ s.t. Rama), Tassotti (dal 30’ s.t. Balducci), De Witt, Finotti (dal 20’ s.t. Picca). Panchina: Rosa, Tocchi, Fortuna, Russo, Angelino, Ciafardini. All. Corsi CATANZARO: Madia, Misiano, Lucito, Federico, De Luca, Tassoni, Simeone (dal 29’ s.t. Pierluigi), Panuccio, Arditi (dal 44’ s.t. Pastore), Oliviero (dal 30’ s.t. De Oliveira), Samaritani (dal 21’ s.t. Ardizzone). Panchina: Magalotti, Ostili, Qoja, Aloisio, Fiorentino, Gjoka, Campolo, Dippolito. Sport.quotidiano.net Piccolo Coro dell'Antoniano - Il caffè della Peppina (Cartoon) - 13° Zecchino d'Oro Vivaio del Picchio: Under 16 sfidano la Spal in semifinale playoff - Il vivaio del Picchio si prepara ai prossimi appuntamenti del fine settimana. ilrestodelcarlino.it Vivaio, il programma del prossimo weekend di gare - Le formazioni del settore giovanile si preparano a tornare in campo nei rispettivi campionati di appartenenza dopo la recente sosta... ilrestodelcarlino.it U17/16/15 serie C / Risultati - Novara Football Club molto bene con U17 e U16. F.c. Pro Vercelli 1892 - Settore Giovanile vincente in U16 e pari pazzesco con U17 da 0-3 a 3-3. Weekend nero per A.C. Bra. report: https://tinyurl.com/2365erhp - facebook.com facebook