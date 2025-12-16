Weekend nero per il vivaio del Picchio

Un weekend difficile per il Picchio Ascoli, sconfitto 1-0 dal Catanzaro. La partita è stata decisa da un gol di Dente, con cambi e sostituzioni che hanno caratterizzato il match. Una prestazione complicata per la squadra di casa, che cerca di rialzarsi dopo questa battuta d'arresto.

ascoli 0 catanzaro 1: Dente, Candido (dal 30’ s.t. Mutarelli), Di Salvatore, Vischia, Di Teodoro, Mbaye, Bruni (dal 21’ s.t. D’Agostino), Casillo (dal 21’ s.t. Rama), Tassotti (dal 30’ s.t. Balducci), De Witt, Finotti (dal 20’ s.t. Picca). Panchina: Rosa, Tocchi, Fortuna, Russo, Angelino, Ciafardini. All. Corsi CATANZARO: Madia, Misiano, Lucito, Federico, De Luca, Tassoni, Simeone (dal 29’ s.t. Pierluigi), Panuccio, Arditi (dal 44’ s.t. Pastore), Oliviero (dal 30’ s.t. De Oliveira), Samaritani (dal 21’ s.t. Ardizzone). Panchina: Magalotti, Ostili, Qoja, Aloisio, Fiorentino, Gjoka, Campolo, Dippolito. Sport.quotidiano.net

