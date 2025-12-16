web e social come navigare in sicurezza

Oggi alle 11 presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano si terrà un convegno dedicato al

È in programma oggi alle 11 nella Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori 43 il convegno su “ Patentino digitale per un uso consapevole del web e dei social ”. Si tratta di un evento informativo organizzato dall’ istituto Comprensivo Grosseto 5 in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana e con la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Grosseto. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano e con il patrocinio del Comune di Grosseto. La discussione è destinata alle scoleresche al fine di educare alla consapevolezza della Rete. Lanazione.it

Web & Social: Navigare in Sicurezza. Presentazione

