We Run Again I detenuti della Casa circondariale di Secondigliano correranno la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026

L'iniziativa «We Run Again» coinvolge i detenuti della Casa circondariale di Secondigliano nella Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, valorizzando il potenziale umano e promuovendo il reinserimento sociale attraverso lo sport. Un progetto che mette al centro la persona, offrendo opportunità di crescita e di riabilitazione.

«We Run Again»mette al centro la persona e il suo potenziale. L’iniziativa coinvolge i detenuti del «Centro Penitenziario Pasquale Mandato di SecondiglianoNapoli». Lo sport come possibilità, come spazio di riscatto, come occasione per ricominciare. È questo il cuore di «We Run Again», il nuovo progetto sociale promosso da Napoli Running – società organizzatrice . 2anews.it

We Run Again, I detenuti della Casa circondariale di Secondigliano correranno la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026 - NAPOLI – Lo sport come possibilità, come spazio di riscatto, come occasione per ricominciare. napolivillage.com

we run again detenutiPer la Napoli City Half Marathon un progetto per far gareggiare i detenuti - Lo sport come leva di rinascita, inclusione e reinserimento sociale: è questo il senso di We Run Again, il progetto promosso da Napoli Running, società organizzatrice della Coelmo Napoli City Half Mar ... ansa.it