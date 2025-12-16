Washington Gospel Singers alle Logge del Papa
La città continua a brillare grazie al ricco programma di "Siena Incanta", il calendario di eventi che accompagna la città verso le festività natalizie tra luci, musica e suggestive atmosfere fiabesche. Dopo l’inaugurazione del Villaggio di Natale e il successo dei primi appuntamenti, la settimana si annuncia densa di eventi che intrecciano arte e tradizione. Domani nelle Logge del Papa la musica gospel sarà protagonista con il concerto dei Washington Gospel Singers, un’esperienza intensa e in perfetta sintonia con il clima natalizio. Direttamente da Washington, torna in Italia per il settimo anno consecutivo il travolgente gruppo "Nate Brown & One Voice": cinque voci straordinarie, selezionate dalla celebre corale americana "Nate Brown & Wilderness", pronte a far vibrare il pubblico senese con la loro energia e spiritualità. Lanazione.it
Freemasons Grand Lodge Ghana #freemasons
Washington Gospel Singers alle Logge del Papa - ’Incanta Siena’, musica e atmosfere fiabesche con questo famosissimo gruppo che torna in Italia per il settimo anno ... msn.com
Ad Arezzo arrivano i Tony Washington Gospel Singers - Arezzo, 26 dicembre 2024 – La ventottesima edizione del Toscana Gospel Festival continua a entusiasmare il pubblico e domenica 29 dicembre, alle ore 18, farà tappa ad Arezzo presso il nuovo Auditorium ... lanazione.it
#14dicembre 1963 Muore Dinah Washington, cantante statunitense di blues, jazz e gospel. È considerata una delle grandi voci "nere", insieme a Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. #storia #musica x.com
Charleston Gospel Choir live a Cordenons (PN): Il Charleston Gospel Choir, (formato da 12 musicisti), è un’esplosione di energia e passione dalla Carolina del Sud. Guidato da Anthony Washington, il coro ridefinisce il genere con il suo innovativo stile “Gospe - facebook.com facebook