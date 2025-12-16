© Lanazione.it - Washington Gospel Singers alle Logge del Papa

La città continua a brillare grazie al ricco programma di "Siena Incanta", il calendario di eventi che accompagna la città verso le festività natalizie tra luci, musica e suggestive atmosfere fiabesche. Dopo l’inaugurazione del Villaggio di Natale e il successo dei primi appuntamenti, la settimana si annuncia densa di eventi che intrecciano arte e tradizione. Domani nelle Logge del Papa la musica gospel sarà protagonista con il concerto dei Washington Gospel Singers, un’esperienza intensa e in perfetta sintonia con il clima natalizio. Direttamente da Washington, torna in Italia per il settimo anno consecutivo il travolgente gruppo "Nate Brown & One Voice": cinque voci straordinarie, selezionate dalla celebre corale americana "Nate Brown & Wilderness", pronte a far vibrare il pubblico senese con la loro energia e spiritualità. Lanazione.it

