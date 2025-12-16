Warner è pronta a chiedere agli azionisti di rifiutare l’offerta Paramount per favorire Netflix  

Warner Bros. Discovery si appresta a consigliare ai propri azionisti di rifiutare l'offerta di Paramount, preferendo sostenere l'accordo già in essere con Netflix. La mossa si inserisce in un contesto di alleanze strategiche nel settore dello streaming, influenzando le dinamiche di mercato e le future collaborazioni tra le major dell'intrattenimento.

Warner Bros. Discovery si prepara a dire ai propri azionisti di respingere l’ultima offerta di Paramount già da mercoledì e prevede invece di raccomandare il sostegno all’accordo già esistente con Netflix. A rivelarlo è il Wall Street Journal citando fonti vicine alla trattativa. Questo modus operandi lascerebbe a Paramount e al suo amministratore delegato, David Ellison, la decisione se migliorare la propria offerta (finora definita ostile). Cosa ha offerto Netflix e cosa Paramount. Finora le azioni Warner sono state scambiate vicino ai 30 dollari. Questo perché gli investitori stanno aspettando come la situazione si evolverà nelle prossime ore, con forse il rilancio di Paramount. Open.online

