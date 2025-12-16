Warner Bros pronta a chiedere agli azionisti il rifiuto dell’offerta Paramount a favore di Netflix
Warner Bros. Discovery si appresta a consigliare ai propri azionisti di respingere l'offerta di Paramount e di sostenere l'accordo già in essere con Netflix. La decisione, prevista per mercoledì, rappresenta un'importante mossa strategica nel panorama dei servizi di streaming e delle fusioni nel settore dell'intrattenimento.
Washington, 16 dicembre 2025 – Warner Bros. Discovery si prepara a dire ai propri azionisti di respingere l'ultima offerta di Paramount già da mercoledì e prevede invece di raccomandare il sostegno all' accordo già esistente con Netflix. Sono le anticipazioni pubblicate sul Wall Street Journal, citando persone a conoscenza della questione. In base a quanto si apprende, questa posizione lascerebbe a Paramount e al suo amministratore delegato, David Ellison, la decisione se migliorare la propria offerta (ostile). Netflix-Paramount: le due proposte a confronto. Le azioni Warner sono state scambiate vicino ai 30 dollari, suggerendo che gli investitori si aspettano che Paramount aumenti la sua offerta. Quotidiano.net
