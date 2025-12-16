Volontariato cosa cambia nel 2026 | punti per i concorsi e riconoscimento per lavoro e studi

A partire dal 2026, il volontariato subirà importanti aggiornamenti, con nuove opportunità di riconoscimento per chi dedica tempo al servizio civico. Gli Enti di Terzo settore certificheranno le competenze acquisite, valorizzando l’esperienza dei volontari attraverso un sistema di certificazione e riconoscimento nei concorsi, nel lavoro e negli studi.

Gli Enti di Terzo settore certificheranno le competenze acquisite dai volontari che devono fare almeno 60 ore di volontariato in 12 mesi. Va sottoscritto un progetto preciso. Vanityfair.it

