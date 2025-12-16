Volantino intimidatorio alla sede FdI | Siete morti Attenti al piombo

Venerdì mattina è stato ritrovato un volantino intimidatorio davanti alla sede di Fratelli d’Italia in via Naviglio, appena inaugurata. Sul documento sono state lasciate minacce e frasi offensive, tra cui

Un volantino intimidatorio è stato rinvenuto venerdì mattina davanti alla sede di Fratelli d'Italia, inaugurata da poche settimane in via Naviglio. Il contenuto è inquietante: a lettere ritagliate e incollate su carta si leggono frasi come "Fascio appeso", "Fdi morti", "Attenti piombo" e "Firmato Br". Benché la firma delle Br appaia poco verosimile – più probabilmente si tratta di qualcuno mosso dal suo solo rancore – il partito oggi presenterà denuncia alla polizia. "Non vogliamo sottovalutare la portata di questi gesti né consentire a chi li compie di farla franca – spiega il capogruppo in consiglio comunale per Fratelli d'Italia Andrea Monti –.

