Voci lombarde nel mondo | premiati i bergamaschi Santo Locatelli e Livio Mazzoleni

Il 16 dicembre, l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli ha accolto la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio “Voce lombarda nel mondo”. L’evento, promosso dalla Giunta regionale in collaborazione con il Consiglio regionale, ha riconosciuto l’eccellenza di bergamaschi di talento, Santo Locatelli e Livio Mazzoleni, distintisi all’estero per il loro contributo e successo.

L'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli ha ospitato nella mattinata di martedì 16 dicembre la cerimonia di consegna della prima edizione del premio 'Voce lombarda nel mondo', istituito dalla Giunta della Lombardia, in collaborazione con il Consiglio regionale. I riconoscimenti, sono stati conferiti a cinque lombardi che si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali, culturali e artistici: il prof Santo Locatelli, fondatore dell'Ente Bergamaschi nel mondo; lo chef stellato Stefano Masanti, originario di Madesimo (SO), Livio Mazzoleni (project manager alla National Gallery di Londra), il Maestro Uto Ughi, violinista di fama mondiale, e la scienziata di fama internazionale Cinzia Zuffada.

Da Broni alla Nasa, premio “Voce lombarda nel mondo” alla scienziata Cinzia Zuffada - La vice direttrice scientifica del Jet Propulsion Laboratory della Nasa alla cerimonia a palazzo Pirelli MILANO. laprovinciapavese.gelocal.it

