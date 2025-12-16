Vlahovic al Milan si fa | accordo vicino per giugno a zero
Il Milan si prepara a rafforzare il reparto offensivo con l'acquisto di Dusan Vlahovic. L'accordo sembra ormai vicino, con il centravanti pronto a trasferirsi a giugno a parametro zero. Mentre i rossoneri si apprestano a partire per Riad per la Supercoppa Italiana, i movimenti di mercato si intensificano per migliorare l'attacco.
Vlahovic al Milan. Grandi movimenti in casa Milan sul fronte offensivo. Alla vigilia della partenza per Riad, dove i rossoneri saranno impegnati nella Supercoppa Italiana, e con il mercato invernale ormai alle porte, la dirigenza è al lavoro per rinforzare l’attacco con un centravanti di peso, capace di garantire fisicità e presenza in area. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Massimiliano Allegri un vero numero 9 il prima possibile. Per gennaio, il nome più caldo resta quello di Niclas Füllkrug del West Ham. L’attaccante tedesco potrebbe lasciare gli Hammers con la formula del prestito oneroso e, secondo le indiscrezioni, esisterebbe già una base d’intesa tra le parti. Ilnerazzurro.it
