© Lanazione.it - "Vittorio sta tornando". Agnelli a casa di Sgarbi con i prodotti castiglionesi

di Luca Amodio CASTIGLION FIORENTINO Gli ha portato il "pacco Made in Castiglioni": pasta, formaggio e olio. Un mix di quei sapori di cui ormai è un conoscitore esperto, viste le tante tavolate allestite dopo le sue visite nel paese della torre del Cassero. Un bel regalo di Natale. Un gesto semplice, fraterno, che racconta più di molte parole. Mario che va a trovare Vittorio. Perché qui la politica, il galateo istituzionale, c’entra fino a un certo punto: è prima di tutto una storia di amicizia, con la A maiuscola. Il primo è il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Il secondo è Vittorio Sgarbi, critico d’arte, scrittore, personaggio da decenni al centro della scena nazionale. Lanazione.it

Mario Agnelli va a trovare l'amico Vittorio Sgarbi con pasta, formaggio e olio. Lui: "Salutami Bartolomeo" - A casa del poliedrico critico d'arte, scrittore e politico, nello scorso fine settimana. corrierediarezzo.it