Vittoria Licari età marito e figli lavoro | chi ha vinto un milione a Chi Vuol Essere Milionario

Vittoria Licari, 69 anni di Milano, ha conquistato il pubblico vincendo un milione di euro a Chi Vuol Essere Milionario durante il Torneo del 14 dicembre 2025. La sua vittoria ha attirato l'attenzione di molti, rendendola protagonista di una delle puntate più memorabili del programma. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sua vita e il suo trionfo.

Vittoria Licari chi è la signora che ha vinto un milione a Chi Vuol Essere Milionario. Vittoria Licari è diventata nota al grande pubblico per una ragione molto precisa: è la concorrente 69enne milanese che ha vinto 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario – Il Torneo, nella puntata andata in onda il 14 dicembre 2025. Una delle pochissime persone nella storia del programma ad aver raggiunto il montepremi massimo. Ha risposto correttamente alla domanda finale sull’incipit di Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Ma chi è Vittoria Licari nella vita privata? Ecco alcune curiosità Vittoria Licari età, origini e biografia. Spettacoloitaliano.it

Chi vuol essere milionario e il trionfo di Vittoria Licari: “Con i soldi assisterò mio marito. Ho chiamato subito la banca e il commercialista. A 20 anni non avrei avuto ... - Vittoria Licari, neo milionaria, ha gestito la vincita a Chi vuol essere milionario con razionalità. ilriformista.it