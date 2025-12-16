Una vasta operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 21 persone tra Genova e Napoli, accusate di aver truffato anziani vulnerabili. Il procuratore Nicola Gratteri ha condannato duramente le indagini, evidenziando come gli indagati abbiano sfruttato la fragilità delle vittime, approfittando di situazioni di solitudine e malattia.

© Ilfattoquotidiano.it - “Vittime devastate come se fossero state stuprate”, presa la banda delle truffe agli anziani: 21 arresti tra Genova e Napoli

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri non le manda a dire a gli indagati per le truffe agli anziani arrestati stamane dai carabinieri di Genova e di Napoli: “ Hanno abusato della loro fragilità, di gente malata, in difficoltà, sola in casa e con i figli lontani, utilizzando le solite telefonate, fingendosi carabinieri e chiedendo soldi per la cauzione. Non è essere bravi truffatori, ma spregiudicati, delinquenti, anche se devo dire per legge che sono dei presunti innocenti. Sono persone che abusano degli anziani. Sono reati estremamente odiosi che riguardano la parte fragile della società. La gente deve sapere che i carabinieri non chiamano mai a casa, se c’è necessità vengono di persona con il tatto di sempre”. Ilfattoquotidiano.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pretare e Piedilama - Cosa è successo col sisma del 2016

Video Pretare e Piedilama - Cosa è successo col sisma del 2016 Video Pretare e Piedilama - Cosa è successo col sisma del 2016

Il ciclone Ditwah ha devastato lo Sri Lanka: il bilancio delle vittime è salito a 627 e le autorità hanno emesso nuovi avvisi di frane a causa delle piogge monsoniche persistenti. La situazione attuale Bilancio delle vittime: almeno 627 morti, con centinaia di dispe - facebook.com facebook