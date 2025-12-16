Vittima di estorsione il dramma di Maurizio che deve restituire 150mila euro | Ricominciare a 58 anni il futuro è una nebbia

Maurizio, vittima di estorsione, si trova costretto a restituire 150mila euro, un dramma che ha ripercussioni fino a Bologna. A 58 anni, deve ricominciare dopo un lungo percorso di rinascita, ma l’incubo giudiziario in Sicilia rischia di compromettere tutto. Un caso inaspettato che mette in discussione il suo futuro e la sua stabilità.

Bologna, 16 dicembre 2025 – Un passaggio giudiziario che avviene in Sicilia produce un effetto a catena che arriva fino a Bologna, travolgendo una vita che sembrava finalmente rimettersi in piedi. È così che Maurizio Di Stefano, ex libraio anti-racket, vede sgretolarsi il suo progetto sotto le Due Torri: il ristorante Luccu, dedicato alla cucina siciliana e aperto in via Ranzani, a ridosso del polo universitario di viale Berti Pichat, è stato costretto a chiudere. Il motivo sta tutto in quei 1 50mila euro ottenuti dal fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura, un sostegno pensato per consentirgli di ricominciare lontano dalla mafia e che oggi, a distanza di tempo, lo Stato gli chiede di restituire. Ilrestodelcarlino.it

