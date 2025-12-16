Vittima di estorsione il dramma di Maurizio che deve restituire 150mila euro | Ricominciare a 58 anni il futuro è una nebbia
Maurizio, vittima di estorsione, si trova costretto a restituire 150mila euro, un dramma che ha ripercussioni fino a Bologna. A 58 anni, deve ricominciare dopo un lungo percorso di rinascita, ma l’incubo giudiziario in Sicilia rischia di compromettere tutto. Un caso inaspettato che mette in discussione il suo futuro e la sua stabilità.
Bologna, 16 dicembre 2025 – Un passaggio giudiziario che avviene in Sicilia produce un effetto a catena che arriva fino a Bologna, travolgendo una vita che sembrava finalmente rimettersi in piedi. È così che Maurizio Di Stefano, ex libraio anti-racket, vede sgretolarsi il suo progetto sotto le Due Torri: il ristorante Luccu, dedicato alla cucina siciliana e aperto in via Ranzani, a ridosso del polo universitario di viale Berti Pichat, è stato costretto a chiudere. Il motivo sta tutto in quei 1 50mila euro ottenuti dal fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura, un sostegno pensato per consentirgli di ricominciare lontano dalla mafia e che oggi, a distanza di tempo, lo Stato gli chiede di restituire. Ilrestodelcarlino.it
Fiaccolata silenziosa in memoria di Alice Neri, il marito Basta violenza sulle donne
Vittima di estorsione, il dramma di Maurizio che deve restituire 150mila euro: “Ricominciare a 58 anni, il futuro è una nebbia” - Bologna, 16 dicembre 2025 – Un passaggio giudiziario che avviene in Sicilia produce un effetto a catena che arriva fino a Bologna, travolgendo una vita che sembrava finalmente rimettersi in piedi. ilrestodelcarlino.it
Cinque anni da incubo a Napoli per vittima estorsione - Un'operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Poggioreale, a Napoli, ha portato all'arresto in flagranza per estorsione di un uomo di 46 anni e di una donna di 42, entrambi già ... ansa.it
Estorsione con metodo mafioso ad allevatore, arrestato 54enne Avrebbe costretto la vittima, con violenze e minacce a corrispondergli la somma di 1.000 euro per ottenere la restituzione di alcuni capi di bestiame... - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.