A Viterbo, il consiglio comunale si prepara alla settimana dedicata al bilancio, tra tensioni e possibili ostruzionismi. Alla vigilia della discussione, si avvicina il momento cruciale che determinerà le scelte finanziarie dell’amministrazione, con il rischio di prolungate ore di lavoro e tensioni tra le parti coinvolte.

Viterbo, in consiglio comunale è la settimana del bilancio: spettro ostruzionismo e rischio ore piccole

A palazzo dei Priori è arrivato il momento della verità, quello che ogni amministrazione teme e attende allo stesso tempo: la sessione di bilancio. Se fuori si respira aria di Natale, nella sala d'Ercole la temperatura promette di essere decisamente meno festosa e più rovente. La data cerchiata. Viterbotoday.it

Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, in prima convocazione, giovedì 4 dicembre alle ore 15,30, nella consueta sala di Palazzo dei Priori, per la trattazione dei