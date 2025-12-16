Viterbo in consiglio comunale è la settimana del bilancio | spettro ostruzionismo e rischio ore piccole
A Viterbo, il consiglio comunale si prepara alla settimana dedicata al bilancio, tra tensioni e possibili ostruzionismi. Alla vigilia della discussione, si avvicina il momento cruciale che determinerà le scelte finanziarie dell’amministrazione, con il rischio di prolungate ore di lavoro e tensioni tra le parti coinvolte.
A palazzo dei Priori è arrivato il momento della verità, quello che ogni amministrazione teme e attende allo stesso tempo: la sessione di bilancio. Se fuori si respira aria di Natale, nella sala d'Ercole la temperatura promette di essere decisamente meno festosa e più rovente. La data cerchiata. Viterbotoday.it
I Consiglio Comunale X Rosanna Mazzia Sindaco di Roseto
Oggi consiglio comunale a Viterbo - NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, in prima convocazione, giovedì 4 dicembre alle ore 15,30, nella consueta sala di Palazzo dei Priori, per la trattazione dei ... newtuscia.it
Alessandro Romoli come Biancaneve, Palozzi lo mette in guardia dalla mela avvelenata di FdI Viterbo - Provincia - Scintille nell'ultimo consiglio provinciale l'esponente Pd vede come una favola o poco più l'appoggio del partito di Giorgia Meloni in vista del vot - facebook.com facebook