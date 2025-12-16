Vita da TERP scorci semiseri di vita professionale

Vita da TERP racconta con leggerezza e sincerità l’esperienza quotidiana dei Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica, figure spesso poco conosciute. Un’occasione per scoprire chi sono, cosa fanno e quale ruolo svolgono nel mondo della salute mentale, attraverso scorci semiseri e riflessioni autentiche.

Chi siamo?. Potremmo farla facile, e dirvi che siamo Nadia, Sofia, Sonia e siamo tutte Terp. Ma questa rapida presentazione presupporrebbe che la figura professionale del Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica sia ben conosciuta dal pubblico e, diciamocelo, chi sa esattamente che cosa è un Terp? L'amara verità è che nemmeno gli addetti ai lavori a volte sanno dare una risposta a questa domanda. E vi avvisiamo subito: nemmeno noi saremo in grado di dare una risposta esaustiva. Il profilo professionale del Terp è stato normato e definito dal Ministero della Sanità nel 2001, ma all'atto pratico rimangono una serie di aree grigie che rendono l'applicazione di tale profilo molto elastica.

