Visite guidate itinerari e concerti | al Collegio Alberoni torna il Tempo del Natale

16 dic 2025

Al Collegio Alberoni torna il Tempo del Natale, un calendario ricco di eventi tra visite guidate, itinerari e concerti. Un’occasione unica per scoprire i capolavori artistici legati al Natale e i tesori nascosti della Biblioteca, offrendo un’esperienza culturale e festiva per tutti gli appassionati.

Anche quest’anno è particolarmente ricco e denso di appuntamenti il calendario degli eventi programmati dalla Galleria Alberoni per il Tempo del Natale: visite guidate speciali dedicate ai capolavori artistici che narrano il Natale, itinerari tematici che svelano i tesori della Biblioteca. Ilpiacenza.it

