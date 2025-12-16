Visite guidate itinerari e concerti | al Collegio Alberoni torna il Tempo del Natale

Al Collegio Alberoni torna il Tempo del Natale, un calendario ricco di eventi tra visite guidate, itinerari e concerti. Un’occasione unica per scoprire i capolavori artistici legati al Natale e i tesori nascosti della Biblioteca, offrendo un’esperienza culturale e festiva per tutti gli appassionati.

Anche quest’anno è particolarmente ricco e denso di appuntamenti il calendario degli eventi programmati dalla Galleria Alberoni per il Tempo del Natale: visite guidate speciali dedicate ai capolavori artistici che narrano il Natale, itinerari tematici che svelano i tesori della Biblioteca. Ilpiacenza.it Mostarda 8.0 Itinerari di Mostarda. Verso le terre degli SforzaItinerario Mostarda Hosteria 700 Video Mostarda 8.0 Itinerari di Mostarda. Verso le terre degli SforzaItinerario Mostarda Hosteria 700 Video Mostarda 8.0 Itinerari di Mostarda. Verso le terre degli SforzaItinerario Mostarda Hosteria 700 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cimiteri storici, a Staglieno concerti e visite guidate - Itinerari tematici e visite guidate, lezioni dal vivo e concerti di musica classica, inaugurazione del nuovo Info- ansa.it Via alla rassegna "I segni del sacro". Visite guidate, libri e concerti. Un ‘itinerario’ su tre Comuni - Il tema del sacro è il filo conduttore che unirà in questo mese di maggio tre Comuni: Signa, Poggio a Caiano e Carmignano. lanazione.it Stanno per iniziare le visite guidate del progetto "Ve li raccontiamo noi! I musei visti dai più piccoli", l’appuntamento speciale dei MUSEI DI TUTTI - Firenze Fiesole che prenderà il via sabato 3 gennaio 2026, accompagnandoci fino alla prStanno per iniziare le - facebook.com facebook Fino al 4 gennaio è in programma "Natale nei Borghi", visite guidate gratuite alla riscoperta dei tesori nascosti nei diversi quartieri della città. Prenotazione obbligatoria comune.milano.it/web/mostrapala… #MilanoCultura #Milano #VisiteGuidate #Natale2025 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.