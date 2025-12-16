Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa morti dopo il lancio col paracaduta a Fano si indaga per omicidio | la telecamera ha ripreso gli ultimi istanti del volo

Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa sono deceduti dopo un lancio con il paracadute a Fano, avvenuto domenica 14 dicembre. Le autorità stanno indagando per omicidio, mentre una telecamera ha catturato gli ultimi istanti del volo. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno approfondendo le cause dell'incidente.

