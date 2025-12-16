Violeta e Ermes morti dopo lancio a Fano s'indaga per omicidio | lei ha ripreso tutto con la camera sul casco

La Procura di Pesaro ha aperto un’indagine per omicidio colposo dopo la tragica morte di Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa, avvenuta domenica scorsa a Fano durante un lancio con il paracadute. La giovane Violetta aveva registrato l’incidente con la telecamera montata sul casco, mentre le autorità cercano di chiarire le cause di questa tragica fatalità.

La Procura di Pesaro ha aperto una indagine per omicidio colposo come atto dovuto per cercare di capire cosa è successo a Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa, morti a seguito di un incidente col paracadute a Fano domenica scorsa. Sequestrati gli zaini e la telecamere montata sul casco della donna.

Tragedia a Fano, nei pressi del campo d'aviazione dell'aeroporto, poco dopo mezzogiorno: due paracadutisti esperti, un uomo e una donna, l'istruttore Ermes Zampa di Fano e Violetta Laiketsion.

Sono Ermes Zampa e Violetta Laiketsion le due vittime dell'incidente in paracadute di Fano. Lui 70enne, era proprio di Fano. Lei, 63 anni, di Rimini. "Ermes e Violeta erano esperti". Parla il direttore della scuola di paracadutismo di Fano, che i due frequentava