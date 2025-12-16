Violenza a scuola Valditara | Calano gli episodi contro il personale Frutto di sanzioni più severe

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato un importante calo degli episodi di violenza contro il personale scolastico, passando da 21 a 4 segnalazioni rispetto agli anni precedenti. Valditara attribuisce questa diminuzione alle sanzioni più severe adottate, evidenziando un miglioramento nella sicurezza nelle scuole.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 aggressioni, a fronte delle 21 registrate nello stesso periodo dell'anno scolastico 20242025 e delle 19 del 20232024. Il dato conferma una tendenza positiva: nell'anno scolastico 20242025 gli episodi complessivi erano stati 51, mentre nel 20232024 71. Le vittime sono prevalentemente gli insegnanti, colpiti, nella maggior parte dei casi, da familiari degli studenti. “Anche se occorre attendere il consolidamento di questa linea di tendenza, si tratta certamente di dati molto importanti per la grande rilevanza del calo delle aggressioni. Iltempo.it

