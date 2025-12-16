Violentata dopo la serata al pub | 17enne condannato a quattro anni e sei mesi

Un giovane di 17 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione in seguito a un procedimento abbreviato presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. La sentenza riguarda un episodio di violenza di cui è stato ritenuto responsabile, avvenuto dopo una serata al pub.

Quattro anni e sei mesi è la condanna per K.M. all’esito del giudizio abbreviato celebrato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli, presieduto dal Giudice Coronella. Il 17enne, originario di Torre Annunziata, era stato denunciato subito dopo la violenza, e successivamente rintracciato e. Napolitoday.it 14enne violentata da un 25enne dopo una serata in un locale!! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ragazza violentata dopo una serata in un pub di AVERSA: CONDANNATO 17ENNE - I fatti risalgono al mese di aprile dello scorso anno, quando in seguito a una serata trascorsa in un pub di Aversa, il diciassettenne costrinse S. casertace.net Violentata dopo la serata al pub, 17enne condannato a 4 anni e 6 mesi - all’esito del giudizio abbreviato celebrato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli, presieduto dal Giudice Coronella. casertanews.it

