L'esito delle recenti elezioni evidenzia una vittoria schiacciante di Vince Meghnagi e una sconfitta per la sinistra. Un dirigente politico commenta in modo confidenziale che la responsabilità non sarebbe degli ebrei che si spostano a destra, ma piuttosto della sinistra stessa, che ha allontanato gli ebrei. Questo scenario solleva riflessioni sulla dinamica politica e sui cambiamenti nel panorama elettorale.

© Ilgiornale.it - Vince Meghnagi: "Sinistra si scusi"

Stravince Meghnagi, perde la sinistra. "Non sono gli ebrei che vanno a destra, è la sinistra che ha espulso gli ebrei" dice in via confidenziale un dirigente, leggendo i dati. Le elezioni della Comunità ebraica di Milano hanno confermato largamente il presidente uscente Walker Meghnagi (quello che ha denunciato con forza il ritorno dell'antisemitismo e dell'odio anti-Israele, in crescita soprattutto a sinistra) premiandolo con un margine che da molti anni non si vedeva. Dopo lo spoglio delle schede, la lista di Meghnagi ("Beyahad-Insieme") si è imposta con 9.576 voti totali contro i 6.446 della lista "AtidRadici, Identità, Futuro" guidata da Massimiliano Tedeschi. Ilgiornale.it

Vince Meghnagi: "Sinistra si scusi" - "Non sono gli ebrei che vanno a destra, è la sinistra che ha espulso gli ebrei" dice in via confidenziale un dirigente, leggendo i dati. msn.com