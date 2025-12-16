Vignola apre la sua Rocca ai bambini fiabe e racconti con Kirtan
Sabato 20 dicembre, la Rocca di Vignola si anima con un evento dedicato ai più piccoli, offrendo momenti di narrazione, fiabe e racconti. In occasione delle giornate a ingresso gratuito, il castello si trasforma in un regno magico dove il Medioevo si fonde con il fantastico, creando un’esperienza unica per bambini e famiglie.
Sabato 20 dicembre la Rocca di Vignola, in occasione delle giornate a ingresso gratuito, si trasforma in un regno di storie, un luogo dove il medioevo incontra il fantastico. Kirtan accompagnerà bambine, bambini e adulti in una visita speciale, gratuita, che si trasforma in una nuova avventura. Modenatoday.it
