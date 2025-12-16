vigili del fuoco e soccorso speleologico rafforzano la collaborazione

È stato firmato a Roma un nuovo accordo di collaborazione tra i Vigili del Fuoco e il Soccorso Speleologico, rafforzando la cooperazione tra le due forze. Questa intesa mira a migliorare le attività di intervento e sicurezza in situazioni di emergenza, unendo competenze e risorse per garantire un soccorso più efficace in ambienti complessi.

Tempo di lettura: 3 minuti È stato firmato ieri a Roma, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, l’accordo di collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. A sottoscrivere il protocollo d’intesa, fortemente voluto dai ministri Piantedosi e Musumeci, sono stati il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prefetto Attilio Visconti, e il presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Maurizio Dellantonio, alla presenza del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino. Anteprima24.it

CNSAS - Gli speleosub per il soccorso in grotta

