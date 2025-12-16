VIDEO Umbria Aerospace Cluster | Le nostre 50 imprese sempre più competitive grazie alla collaborazione con i player mondiali
L'Umbria Aerospace Cluster, rappresentato da Daniele Tonti, si distingue per la crescita delle sue 50 imprese, sempre più competitive a livello internazionale. Attraverso collaborazioni con player mondiali, l'associazione promuove innovazione e sviluppo nei settori dell'aeronautica, della difesa e dello spazio, rafforzando la presenza dell'Umbria nel panorama aerospaziale globale.
Intervista a Daniele Tonti, presidente di Umbria Aerospace Cluster, associazione che rappresenta l'industria regionale umbra operante nei settori dell'aeronautica, della difesa e dello spazio. Perugiatoday.it
