VIDEO Trasportano droga con auto clonate sgominata banda di trafficanti

La Guardia di Finanza ha smantellato una banda di trafficanti di droga che utilizzava auto clonate per il trasporto illecito. L'operazione ha portato alla scoperta di oltre 800 episodi di spaccio, evidenziando un sistema criminale ben organizzato e sofisticato. L'intervento ha rappresentato un importante passo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

La Guardia di Finanza ha smantellato un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti. Documentati oltre 800 episodi documentati. Quattro le misure cautelari. . Perugiatoday.it

