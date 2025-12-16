VIDEO Trasportano droga con auto clonate sgominata banda di trafficanti

La Guardia di Finanza ha smantellato una banda di trafficanti di droga che utilizzava auto clonate per il trasporto illecito. L'operazione ha portato alla scoperta di oltre 800 episodi di spaccio, evidenziando un sistema criminale ben organizzato e sofisticato. L'intervento ha rappresentato un importante passo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

La Guardia di Finanza ha smantellato un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti. Documentati oltre 800 episodi documentati. Quattro le misure cautelari. . Perugiatoday.it Arrestato l'albanese che trasportana droga in auto Video Arrestato l'albanese che trasportana droga in auto Video Arrestato l'albanese che trasportana droga in auto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Corriere della droga e senza patente. Nell’auto cocaina, hashish e soldi - Trasportava droga a bordo di un’auto intestata a una società di noleggio e non aveva la patente, in quanto ... msn.com

Video mostra l'attacco militare Usa a un sottomarino sospettato di trasportare droga nei Caraibi - L'esercito statunitense ha affondato ancora una volta un carico di droga nel Mare dei Caraibi, ha reso noto il presidente Trump, uccidendo due persone e arrestandone altrettante a bordo di un ... it.euronews.com

La Stampa. . Dal 2 settembre gli Stati Uniti hanno lanciato numerosi raid in Venezuela contro imbarcazioni che presumibilmente trasportano la droga. Un'ottantina di persone sono morte: tra queste anche gente del posto, che, secondo un report dell'Associate - facebook.com facebook

