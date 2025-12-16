VIDEO | Swing armonie e incanto | i Take Six e la Medit Orchestra cantano il Natale a Pescara

16 dic 2025

Un’affascinante atmosfera natalizia prende vita a Pescara con il concerto

“A Christmas Night” con le canzoni più famose delle festività, ma con la particolarità della contaminazione tra armonie complesse, intrecci vocali inimitabili, swing e un’energia comunicativa unica amplificata e arricchita dai timbri, i colori e le suggestioni della Medit Orchestra diretta dal. Ilpescara.it

