Video manipolato Trump fa causa alla Bbc | chiesti 10 miliardi di dollari

Donald Trump ha intentato una causa contro la BBC, chiedendo 10 miliardi di dollari. L'ex presidente statunitense accusa la BBC di diffamazione e di aver violato una legge della Florida sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali, in relazione a un video manipolato che lo coinvolge. La disputa evidenzia le tensioni tra Trump e i mezzi di comunicazione.

