VIDEO Leonardo | Siglato importante accordo con tre imprese umbre Volontà di riportare in Italia quota significativa di forniture
Leonardo ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione con tre imprese umbre del settore aerospaziale, con l'obiettivo di aumentare le forniture in Italia. In questa intervista, Gian Piero Cutillo, managing director della divisione elicotteri, illustra i dettagli della collaborazione e le prospettive future per il settore aerospaziale nazionale.
Intervista a Gian Piero Cutillo, managing director della divisione elicotteri di Leonardo, sul nuovo accordo di collaborazione siglato fra l'azienda e tre imprese umbre del settore aerospaziale. . Perugiatoday.it
