VIDEO | Highlights di Raw del 15.122025

Ecco gli highlights dell'episodio di WWE Raw del 15 dicembre 2025, disponibile su Netflix. L'episodio ha presentato rivelazioni attese e momenti imperdibili, mantenendo alta la suspense tra i fan. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di wrestling, ricco di sorprese e sviluppi importanti.

© Zonawrestling.net - VIDEO: Highlights di Raw del 15.12.2025 Rivelazioni (poco) sorprendenti ma molto attese e tanto altro nell’episodio di WWE Raw andato in onda questa notte su Netflix. Ecco in pochi minuti un concentrato di tutto quello che è accaduto!. Zonawrestling.net Caso #Garlasco, le rivelazioni arrivano dal web #Realpolitik - facebook.com facebook