Vicino il ritorno di Twitter? Una startup Usa sfida Musk

Una startup statunitense, Operation Bluebird, ha avviato un’azione legale per riprendersi il marchio Twitter e rilanciare la piattaforma. Con un nome che richiama il noto social dell’uccellino blu, l’azienda mira a riportare online il celebre servizio di microblogging, sfidando direttamente le intenzioni di Elon Musk e la gestione attuale di Twitter.

Come riportato in anteprima da Ars Technica, ha già depositato una petizione presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti chiedendo la cancellazione di ogni potere legale da parte di X Corp., nata dalle ceneri di Twitter dopo l'acquisto di Elon Musk, così da poter utilizzare la grafica e lo stile per riattivare il social.

