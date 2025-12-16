Vicenza continua la striscia vincente da parte dei biancorossi Ci si distacca da quella rivale

Vicenza prosegue la sua serie positiva, consolidando la posizione in classifica e distanziando la rivale Vincenza. La squadra mostra determinazione e spirito di vittoria, puntando a ulteriori successi per risalire la china e rafforzare il proprio cammino verso obiettivi importanti.

© Calcionews24.com - Vicenza, continua la striscia vincente da parte dei biancorossi. Ci si distacca da quella rivale Vincenza, non ci si ferma più all’insegna dei trionfi per provare a risalire completamente la china Il L.R. Vicenza non conosce ostacoli. La cavalcata trionfale dei biancorossi prosegue senza sosta, con un ritmo insostenibile per le inseguitrici. Il successo a Crema ha consolidato il primato in classifica, portando a +12 il vantaggio sul Lecco e . Calcionews24.com Lite tra Buffon e Cassano in aereo: ecco cosa si sono detti Vicenza, Gagno: "In vetta c'è più pressione, ma è questo il bello. Gallo è un vincente" - “Giocare in una squadra che è in testa alla classifica mette più pressione rispetto a giocare in altre che lottano per obiettivi diversi, ma è anche il bello di giocare per traguardi importanti”. tuttomercatoweb.com Serie C, tutti i risultati della domenica: si ferma il Catania mentre continua la fuga del Vicenzahttps://tinyurl.com/mr2b9ym2 - facebook.com facebook #SerieC, continua la marcia del Vicenza. Catania frenato a Potenza x.com